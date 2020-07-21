Почему вы постоянно чувствуете усталость и как вновь стать энергичнее

Британский онлайн-портал The Sun сообщает, что причины могут быть как медицинскими, так и психологическими. Если ваша усталость связана не с недосыпом, это может указывать на проблемы со здоровьем. В частности, у вас может быть аллергия на глютен, о которой вы не подозреваете, а потому продолжаете есть продукты, в которых он содержится. Второй распространенной причиной постоянной усталости может быть анемия. По статистике, у каждого двадцатого человека наблюдается дефицит железа в крови, и именно из-за нее вы можете постоянно чувствовать себя изможденной.

Не стоит исключать и синдром хронической усталости, из-за которого у вас могут быть проблемы со сном и, как следствие, появляется крайнее истощение организма. При этом вы, естественно, будете стараться преодолеть это состояние самостоятельно и по инерции выполнять повседневную рутину. Также подобное состояние могут вызвать болезни эндокринной системы, например, диабет, или проблемы со щитовидной железой, в результате которых не вырабатывается гормон тироксин. Причиной усталости может стать и сонное апноэ – это состояние, во время которого ночью настолько затрудняется дыхание, что возникает небольшое кислородное голодание. Обратите внимание на следующие признаки: регулярный храп, ощущение будто вы постоянно не высыпаетесь.