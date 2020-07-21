Почему вы постоянно чувствуете усталость и как вновь стать энергичнее
Британский онлайн-портал The Sun сообщает, что причины могут быть как медицинскими, так и психологическими. Если ваша усталость связана не с недосыпом, это может указывать на проблемы со здоровьем. В частности, у вас может быть аллергия на глютен, о которой вы не подозреваете, а потому продолжаете есть продукты, в которых он содержится. Второй распространенной причиной постоянной усталости может быть анемия. По статистике, у каждого двадцатого человека наблюдается дефицит железа в крови, и именно из-за нее вы можете постоянно чувствовать себя изможденной.
Не стоит исключать и синдром хронической усталости, из-за которого у вас могут быть проблемы со сном и, как следствие, появляется крайнее истощение организма. При этом вы, естественно, будете стараться преодолеть это состояние самостоятельно и по инерции выполнять повседневную рутину. Также подобное состояние могут вызвать болезни эндокринной системы, например, диабет, или проблемы со щитовидной железой, в результате которых не вырабатывается гормон тироксин. Причиной усталости может стать и сонное апноэ – это состояние, во время которого ночью настолько затрудняется дыхание, что возникает небольшое кислородное голодание. Обратите внимание на следующие признаки: регулярный храп, ощущение будто вы постоянно не высыпаетесь.
Кроме того, вы можете чувствовать себя утомленными из-за погоды, но существует и ряд психологических причин, которые могут влиять на ваше состояние так же сильно, как и физиологические. В частности, генерализованное тревожное расстройство – бич современного человека, или депрессия могут стать причиной постоянного ощущения, что вы крайней устали. Эти состояния также часто сопровождаются бессонницей, что лишь усугубляет ситуацию. Однако, если вы здоровы, но все равно постоянно утомлены, возможно, все дело в вашем образе жизни. Чтобы почувствовать бодрость, вам будет достаточно хорошо выспаться. Также вы можете быть измотаны, если регулярно употребляете алкоголь или у вас нет нормального режима дня. Чтобы вернуть себе энергию, стоит регулярно заниматься спортом, сбросить избыточный вес, если он у вас есть, больше спать, а также снизить уровень стресса во всех сферах жизни, а также сократить количество кофеина и алкоголя, заменив их на чистую воду.
Фото: freepik
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