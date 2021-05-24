Почему возникает непреодолимое желание съесть сладкое или соленое

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения. Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово», — объяснила Бережная.

Однако когда человек хочет съесть что-то соленое, следует обратить внимание на частоту данных случаев. При продолжительном желании у вас возможен дефицит хлора. Если человек добавляет все больше соли в пищу, но еда все равно кажется несоленой, необходимо пройти медицинское обследование на наличие серьезных заболеваний, например, надпочечников.