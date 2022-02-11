Почему вкусовые предпочтения человека меняются с возрастом

В результате употребления такого рода продуктов у людей зрелого возраста может возникать ощущение тяжести и, соответственно, дискомфорт. Это подталкивает к отказу от подобной еды, отметила специалист.

С годами человек лучше воспринимает различные резкие специфические вкусы. Например, дети обычно не едят горький шоколад, тогда как взрослые любят этот десерт.

По словам специалиста, ощущения от еды у человека формируют вкусовые сосочки и обонятельные рецепторы в носу. Поэтому вредные продукты физиологически кажутся человеку в любой возрастной категории вкуснее. «Наш мозг однозначно реагирует намного сильнее на те продукты, в которых содержатся быстрые углеводы, прежде всего сахар. Они вызывают сильный выброс дофамина. Также мозгу нравится жирная пища, она вызывает выброс серотонина», — объяснила Марина Макиша.