Почему важно спать не меньше 8 часов в день, объяснила врач
Ценность здорового сна для человека трудно переоценить. Постоянные недосыпы могут привести к развитию различных заболеваний, а также к разрушению нервных клеток. Для некоторых людей 5-часовой сон является нормой, они прекрасно себя чувствуют, по их словам. Однако не стоит радоваться, ведь накопительный эффект имеет место быть, и организм может в любое время дать сбой. Важно прислушиваться к своему телу, не перегружать себя и давать организму полноценный долгий сон. По мнению врача-терапевта «СМ-Клиники» Елены Тихомировой, восьмичасовой сон может выступать естественным антидепрессантом, жиросжигателем и даже пластическим хирургом.
Специально для «Известий» Тихомирова рассказала, что долгое время ученые проводили исследования на тему здоровья человека, которые доказали эффективность 8-часового сна. Помимо продолжительности сна, важно не забывать и о дисциплине: стоит ложиться и вставать в одно и то же время. По мнению врача, такое правило способно помочь эффективнее работать гормональной системе. «Во время сна происходит процесс жиросжигания, восстановления мышечной системы, восстановление мозга», — уверила врач. Именно за 8 часов организм способен восстановиться после рабочего дня, набраться сил, а внешний вид — обновиться.
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