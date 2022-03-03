Почему важно спать не меньше 8 часов в день, объяснила врач

Ценность здорового сна для человека трудно переоценить. Постоянные недосыпы могут привести к развитию различных заболеваний, а также к разрушению нервных клеток. Для некоторых людей 5-часовой сон является нормой, они прекрасно себя чувствуют, по их словам. Однако не стоит радоваться, ведь накопительный эффект имеет место быть, и организм может в любое время дать сбой. Важно прислушиваться к своему телу, не перегружать себя и давать организму полноценный долгий сон. По мнению врача-терапевта «СМ-Клиники» Елены Тихомировой, восьмичасовой сон может выступать естественным антидепрессантом, жиросжигателем и даже пластическим хирургом.