Почему у нас кружится голова?

Как часто мы сталкиваемся с головокружением? Эксперты говорят о том, что подобное состояние – сигнал от организма о серьёзных патологиях.

Если вы ощущаете при головокружении потерю слуха, то это может быть лабиринтит. Если не обратиться за помощью к врачу, то могут пойти осложнения на мозг.

Другая опасная причина головокружения – инсульт.

Ещё одной патологией считается аритмия, которая может привести к инфаркту и острой сердечной недостаточности.

Тем не менее не всегда головокружения могут быть опасными. Скорее всего, причиной плохого самочувствия стали такие лекарственные препараты, как антидепрессанты или бета-блокаторы. Вне зоны риска находятся и молодые люди с низким давлением. Специалисты уверяют, что у них голова может кружиться при перемене положения тела, то есть речь идёт про ортостатическую гипотензию.

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