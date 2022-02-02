Почему штамм «омикрон» реже поражает легкие, объяснил пульмонолог

Относительно легкое течение болезни дает надежду, что COVID-19 в скором времени превратится в обычную респираторно-вирусную инфекцию. Пальман пояснил: «Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться». Поэтому сейчас у коронавируса идеальное положение — легко заразиться и легко переболеть. Но это совершенно не значит, что стоит пренебрегать мерами безопасности. Ношение масок, использование антисептика и сохранение социальной дистанции являются обязательными каждодневными мероприятиями за пределами дома».