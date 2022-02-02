Почему штамм «омикрон» реже поражает легкие, объяснил пульмонолог
Онлайн-издание «Москва 24» взяло комментарий у врача-пульмонолога Александра Пальмана, который пояснил, почему «омикрон» хоть и более заразен, но реже поражает органы дыхания.
«Кашель при «омикроне» может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — отметил специалист.
Относительно легкое течение болезни дает надежду, что COVID-19 в скором времени превратится в обычную респираторно-вирусную инфекцию. Пальман пояснил: «Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться». Поэтому сейчас у коронавируса идеальное положение — легко заразиться и легко переболеть. Но это совершенно не значит, что стоит пренебрегать мерами безопасности. Ношение масок, использование антисептика и сохранение социальной дистанции являются обязательными каждодневными мероприятиями за пределами дома».
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