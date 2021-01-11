Почему седеют волосы в раннем возрасте и что можно с этим сделать

Если ранняя седина стала причиной дефицита, процесс можно остановить, восполнив недостаток. Для начала стоит сдать анализы, если проблема действительно существует, стоит скорректировать свой рацион или пропить курс добавок. Выработку меланина стимулируют витамины группы В, пантеноловая и фолиевая кислоты, также для здоровья волос необходимы марганец, йод, железо, цинк. В рацион стоит включить такие продукты, как рыба и морепродукты, сыр, бобовые, курицу, миндаль и овощи, которые богаты данными полезными веществами. При этом точно не стоит вырывать или выщипывать седые волоски, так как это может привести к травматизации фолликула и даже облысению.

Фото: depositphotos

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