Почему происходит инфаркт глаза и чем он опасен

Заболевание обычно не имеет ярко выраженных симптомов. Тем не менее стоит обращать внимание, если возникают эффекты некой преграды, вуали перед глазами или потемнения в них, пятно, краткосрочное ослепление. Они способны быстро пропадать, но если глаз, подвергшийся инфаркту, не обследовать и не лечить, последствия могут быть ужасающими — вплоть до развития глаукомы, отмирания зрительного нерва и слепоты. Поэтому важно вовремя обращаться к врачу.

Посещать офтальмолога необходимо и потому, что человек может столкнуться с болезнью и ослепнуть на один глаз, даже не заметив этого, так как мозг постепенно компенсирует отсутствие визуальной функции пострадавшего глаза. И только осмотр специалиста сможет это диагностировать.

В зоне риска оказываются люди с диабетом, гипертонией, атеросклерозом сосудов. Увеличивают вероятность и злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни, избыточный вес и прием некоторых препаратов (например, виагры).