Почему прогулки в холода с голыми лодыжками не лучшая идея

Осенне-зимний период характеризуется заморозками и резкими перепадами температуры, что особенно опасно для людей, которые ходят с открытыми лодыжками. В таком случае можно не только заболеть, но и столкнуться с обморожением.

Также из-за резких перепадов температуры могут пострадать сосуды. В группу риска попадают люди, уже имеющие заболевания сосудистой системы, метеозависимые и больные сахарным диабетом. «Теплорегуляция лодыжек очень маленькая, самый главный терморегулятор человеческого тела находится в голове, и его следует держать в тепле. В холодную погоду обязательно нужно ходить в шапке, потому что 80% регуляторов тепла находятся в голове», — сказал Лишин в беседе с «РИАМО».

Для защиты здоровья врач рекомендует одеваться по погоде и укреплять иммунитет. Так, важно заниматься спортом, особенно актуальны кардиотренировки, а также полезны свежие продукты, соки и морсы.