Почему появляется неприятный запах изо рта и как от него быстро избавиться

Кроме того, дважды в день необходимо чистить язык определенными приспособлениями — щеткой или скребком. По словам Лосева, правильная чистка языка начинается от его спинки, далее ведите скребок к кончику, каждый раз при повторении движения скребок нужно ополаскивать.

А в некоторых случаях он становится симптомом ряда заболеваний, которые могут быть связаны с желудком, кишечником, легкими и лор-органами. По словам специалиста, может потребоваться оториноларинголог, так как касательно лор-органов, причиной неприятного запаха может быть ротовое дыхание, когда не происходит достаточного увлажнения полости рта. «Иногда есть смысл сходить к гастроэнтерологу. При замедленном пищеварении происходит гниение пищи в желудке, а также выброс кислоты из него в полость рта, что само по себе является существенной причиной появления неприятного запаха. Бывает и так, что проблема вызвана сахарным диабетом, поэтому решать ее нужно в кабинете эндокринолога», — сообщил Владимир Лосев.