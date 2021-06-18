Почему после вакцинации можно заболеть коронавирусом
«Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал специалист «РИА Новости».
По его словам, вакцина — это сложный иммуномодулирующий препарат, поэтому реакция организма может отличаться, и производители вакцины открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту. А ударная инфицирующая доза может побороть и сильный иммунитет, потому рекомендуется даже вакцинированным соблюдать меры предосторожности. Однако иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется.
«По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс», — добавил врач.
Фото: Instagram n.antonova
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