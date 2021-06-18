Почему после вакцинации можно заболеть коронавирусом

По его словам, вакцина — это сложный иммуномодулирующий препарат, поэтому реакция организма может отличаться, и производители вакцины открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту. А ударная инфицирующая доза может побороть и сильный иммунитет, потому рекомендуется даже вакцинированным соблюдать меры предосторожности. Однако иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется.

«По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс», — добавил врач.