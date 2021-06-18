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Почему после вакцинации можно заболеть коронавирусом

Уровень уязвимости организма перед различными вирусами зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы, также дело обстоит и с COVID-19. Некоторые люди, в силу своих исключительных черт, могут заболеть коронавирусом после вакцинации. При этом человек облегчит течение своей болезни и перенесет инфекцию в легкой форме, все благодаря прививке. Данную тему затронул врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал специалист «РИА Новости».

По его словам, вакцина — это сложный иммуномодулирующий препарат, поэтому реакция организма может отличаться, и производители вакцины открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту. А ударная инфицирующая доза может побороть и сильный иммунитет, потому рекомендуется даже вакцинированным соблюдать меры предосторожности. Однако иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется.

«По известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче — без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс», — добавил врач.

Фото: Instagram n.antonova

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