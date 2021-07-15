Почему после перенесенного COVID-19 выпадают волосы и сколько это может длиться
«Выпадение волос, которое вызывает ковид, так называемое диффузное, заканчивается самостоятельно. Оно достаточно выраженное, яркое после заболевания, но это, как правило, месяца три, максимум четыре, и затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения. Профилактировать это достаточно сложно, так как все зависит от тяжести заболевания и исходного состояния организма», — сообщила ТАСС врач-дерматолог, трихолог Ирина Котова.
По словам врача аллерголога-иммунолога, члена Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Марии Польнер, выпадение волос обычно начинается не сразу после болезни, а спустя 1-2 месяца. Происходит это по причине метаболических нарушений, стресса, что может быть следствием приема препаратов от коронавируса или его течения. «На этот процесс невозможно повлиять, но обычно он является обратимым, со временем рост волос возобновляется», — сказала врач.
На процесс можно повлиять, специалисты рекомендуют пройти курс укрепляющих процедур: для ногтей — ванночки, уходы; для волос — восстанавливающие, стимулирующие лосьоны, мезотерапия. «При этом стоит понимать, что на само выпадение мы повлиять не можем, так как у волос, например, заложена программа. Их что-то простимулировало, они выпадают. С лечением процесс восстановления просто будет быстрее идти. В отношении ногтей некоторое время стоит избегать агрессивных процедур — например, не покрывать их лаком, дать отдохнуть. Однако до тех пор, пока ногтевая пластина полностью не вырастет, чудесного восстановления также ждать не стоит», — заключила Котова.
Фото: pixabay.com
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