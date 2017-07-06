Вечный спор: холодную пить воду или теплую? Попробуем поставить точку в этом вопросе.

Еще древние китайские и индийские целители утверждали, что пить холодную воду не стоит, так как она раздражает слизистую и замедляет многие процессы в организме. Теплая гораздо легче всасывается в ткани и быстрее оказывает свое благотворное влияние. Многие современные врачи согласны со своими самыми древними предшественники. К примеру, совсем недавно японские ученые заявили, что идеальная температура питьевой воды должна равняться температуре тела — приблизительно 37 градусов Цельсия. И начинать утро надо именно со стакана подогретой воды. Внутрь. Натощак.

Теплая вода, в отличие от холодной, не вызывает спазмов, поэтому может деликатно «разбудить» органы пищеварения и подготовить их к работе в течение дня.

Гастроэнтерологи считают, что за ночь на стенках пищеварительных органов скапливаются остатки съеденной накануне пищи, и теплая вода способна «запустить» работу ЖКТ, смыв все лишнее.

А вот диетологи сходятся во мнении, что почти горячая вода, выпитая натощак и за час до сна, ускоряет метаболизм на 30%, тем самым помогая похудеть. Косвенно это влияет на состояние кожи, цвет лица и даже избавляет от прыщей.

Пить нужно много, но так, чтобы организму было комфортно. Избыточный «водопой» может навредить здоровью — нарушить водно-солевой баланс и привести к вымыванию полезных веществ.

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