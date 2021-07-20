Почему перенесшие ковид могут столкнуться с лишним весом и проблемами с щитовидкой

Резкий набор веса может также произойти из-за глюкокортикостероидов, используемых для лечения COVID-19. Это гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов, а побочным эффектом их применения и считается повышение аппетита. Как сообщает Потешкин, во время самой болезни аппетита у человека как такового нет, а на момент выздоровления люди, напротив, начинают больше питаться, а глюкокортикостероиды увеличивают аппетит. Также набор веса может происходить как следствие депрессии.

По мнению эндокринолога, помимо лишних килограммов возможно и развитие подострого тиреоидита из-за ковида. Это означает воспаление щитовидной железы, которое характеризуется болью в шее, тремором (дрожанием) рук и повышенной потливостью даже в прохладном помещении. Отмечается, что недугу чаще подвержены женщины и при обнаружении соответствующей симптоматики следует обратиться к врачу и сдать анализ крови на ТТГ.