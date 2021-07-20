Почему перенесшие ковид могут столкнуться с лишним весом и проблемами с щитовидкой
По словам Потешкина, коронавирус способен поразить разные органы и системы, в том числе и мышцы. «Есть такое состояние, как "постковидная саркопения" — из-за нее после ковида у человека снижается мышечная масса. Поэтому получается так, что человек, используя одни и те же мышцы, раньше тратил больше энергии, а сейчас этих мышц нет — следовательно, и энергии меньше уходит. Параллельно также идет изменение питания, увеличивается аппетит, и все это выливается в набор веса», — рассказал специалист в беседе с ТАСС.
Резкий набор веса может также произойти из-за глюкокортикостероидов, используемых для лечения COVID-19. Это гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов, а побочным эффектом их применения и считается повышение аппетита. Как сообщает Потешкин, во время самой болезни аппетита у человека как такового нет, а на момент выздоровления люди, напротив, начинают больше питаться, а глюкокортикостероиды увеличивают аппетит. Также набор веса может происходить как следствие депрессии.
По мнению эндокринолога, помимо лишних килограммов возможно и развитие подострого тиреоидита из-за ковида. Это означает воспаление щитовидной железы, которое характеризуется болью в шее, тремором (дрожанием) рук и повышенной потливостью даже в прохладном помещении. Отмечается, что недугу чаще подвержены женщины и при обнаружении соответствующей симптоматики следует обратиться к врачу и сдать анализ крови на ТТГ.
Фото: freepik.com
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