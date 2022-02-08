Почему отдыхать зимой на Мальдивах и Бали опасно, рассказал врач

«Любому человеку, который пожелал зимой отдохнуть в стране с жарким климатом, нужно пройти диспансеризацию, сдать анализы крови, оценить состояние сердечно-сосудистой системы и так далее. При наличии или отсутствии тех или иных заболеваний уже принимать решение. У обычного человека, который вроде бы ничем не болеет, могут быть скрытые проблемы — например, аневризмы сосудов головного мозга, которые при перепаде атмосферного давления и особенно при изменении температурного режима имеют тенденцию разрываться.

Это опасно для детей, для лиц пожилого возраста и для людей, имеющих хронические заболевания, например, гипертоническую болезнь, стенокардию, бронхиальную астму, гепатиты и прочее. При наличии очага хронической инфекции где-то в организме и при изменении температурного режима этот очаг может превратиться в бомбу замедленного действия, обостриться. Поэтому нужно очень осторожно подходить к отдыху в жарких странах», — посоветовал Андрей Кабычкин.