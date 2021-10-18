Почему осенью постоянно хочется спать и как с этим справиться

Дневная сонливость может быть связана с психическими заболеваниями, сообщил Михаил Полуэктов в беседе с радио Sputnik. «Например, депрессия — это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у 10% людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать. Недостаток яркого солнечного света может способствовать развитию сонливости в качестве одного из проявлений депрессивного состояния», — сказал он.

Для борьбы с дневной сонливостью сомнолог назвал три способа: моментальный (кофеин), долгосрочный (сон не менее 7 часов в сутки) и медикаментозный (врач). «Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб — это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ. Если сонливость (беспокоит вас, — прим. ред.) дольше одного дня, то начать надо с того, чтобы спать не менее семи часов ночью. Если после этого сонливость тоже никуда не делась, то нужно обсуждать другие варианты с врачом», — заключил Михаил Полуэктов.