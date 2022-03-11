Почему нельзя спать с домашними питомцами — дело не только в гигиене

От домашнего питомца можно заразиться лептоспирозом, токсоплазмозом, стригущим лишаем и бешенством. Чтобы снизить риски заражения, необходимо регулярно следить за здоровьем животного, а именно ходить к ветеринару, обрабатывать от блох, применять противоглистные препараты и делать прививки.

Не рекомендуется совместный сон с любимцем и аллергикам. Причем это касается не только постели, но и комнаты. Конечно, нельзя предотвратить его путешествие по кровати, поэтому в целях профилактики обострения аллергической реакции придерживайтесь следующих рекомендаций: чаще меняйте постельное белье, проводите влажную уборку и проветривайте помещение.