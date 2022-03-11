Почему нельзя спать с домашними питомцами — дело не только в гигиене
От домашнего питомца можно заразиться лептоспирозом, токсоплазмозом, стригущим лишаем и бешенством. Чтобы снизить риски заражения, необходимо регулярно следить за здоровьем животного, а именно ходить к ветеринару, обрабатывать от блох, применять противоглистные препараты и делать прививки.
Не рекомендуется совместный сон с любимцем и аллергикам. Причем это касается не только постели, но и комнаты. Конечно, нельзя предотвратить его путешествие по кровати, поэтому в целях профилактики обострения аллергической реакции придерживайтесь следующих рекомендаций: чаще меняйте постельное белье, проводите влажную уборку и проветривайте помещение.
К тому же это просто негигиенично. Дело в том, что на кровати окажутся шерсть, слюни, частички наполнителя кошачьего лотка, грязь с собачьих лап, которую невозможно полностью смыть. А также могут остаться на белье частицы фекалий любимого песика.
Если все вышеперечисленное не пугает хозяев, может быть, риск беспокойного сна заставит задуматься. Всем известно, что зачастую кошки наиболее активны ночью. Любое движение человека в постели может быть воспринято животным как призыв к игре, и тогда пушистые начинают резвиться, пишет «Профиль».
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