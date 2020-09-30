Почему нельзя самостоятельно лечить неврозы и тревожные расстройства

Однако, по мнению эксперта, гораздо хуже не только не лечить заболевание, но и вовсе игнорировать проблему, что в нашей стране бывает очень часто. «Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3-5 лет от начала заболевания – это потерянные годы. При обсессивно-компульсивных расстройствах люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние», – отметил Владимир Малыгин. Вовремя установленная проблема и корректно подобранная комплексная терапия, включающая прием антидепрессантов, способствует выздоровлению и не вызывает привыкания.

Фото: depositphotos

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