Почему нельзя самостоятельно лечить неврозы и тревожные расстройства
В эфире радиостанции Sputnik заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии МГМСУ Владимир Малыгин заявил, что самостоятельно назначать себе нельзя даже препараты, которые продаются без рецепта – это может лишь усугубить и без того печальное положение вещей, так как, прежде чем подбирать лечение, необходимо установить диагноз. Кроме того, подобные доступные препараты часто принимают в качестве обычного успокоительного, «чтобы успокоить расшатавшиеся нервы», однако и у них есть ряд побочных эффектов. «В основе "Корвалола" и его аналогов лежат сильнодействующие вещества – барбитураты. Это не лекарство, основанное на травах. В этом случае увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала», – сказал Владимир Малыгин.
Однако, по мнению эксперта, гораздо хуже не только не лечить заболевание, но и вовсе игнорировать проблему, что в нашей стране бывает очень часто. «Обращение за помощью с депрессией происходит в пределах 3-5 лет от начала заболевания – это потерянные годы. При обсессивно-компульсивных расстройствах люди ждут до 10 лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние», – отметил Владимир Малыгин. Вовремя установленная проблема и корректно подобранная комплексная терапия, включающая прием антидепрессантов, способствует выздоровлению и не вызывает привыкания.
Фото: depositphotos
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