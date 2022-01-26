Почему надо есть гранаты для продления молодости, выяснили ученые

Виновник торжества, как сообщает онлайн-издание 13News, — уролитин А. Он оказывает стимулирующее действие на организм, улучшает здоровье мышечной системы. В организме уролитин А вырабатывается самостоятельно. Происходят процессы его выработки в кишечнике при переработке ряда продуктов — например, орехов и граната. Некоторые болезни и другие негативные внешние факторы снижают его выработку. В исследовании участвовали 66 человек, возраст которых от 65 лет и выше. Добровольцы были разделены на 2 группы: первой ежедневно давали вещество уролитин А, вторые получали плацебо.