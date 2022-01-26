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Почему надо есть гранаты для продления молодости, выяснили ученые

В фильме «Время» люди на свой 25-й день рождения получали лицо и тело, которое будет с ними до конца дней. Вечно молодое, вечно подтянутое. В реальности такое невозможно. Однако ученые из Вашингтона, США, провели исследование о свойствах граната. Найденное в его составе вещество может быть использовано для создания новых антивозрастных препаратов, укрепляющих мышцы и здоровье.
Почему надо есть гранаты для продления молодости, выяснили ученые

Виновник торжества, как сообщает онлайн-издание 13News, — уролитин А. Он оказывает стимулирующее действие на организм, улучшает здоровье мышечной системы. В организме уролитин А вырабатывается самостоятельно. Происходят процессы его выработки в кишечнике при переработке ряда продуктов — например, орехов и граната. Некоторые болезни и другие негативные внешние факторы снижают его выработку. В исследовании участвовали 66 человек, возраст которых от 65 лет и выше. Добровольцы были разделены на 2 группы: первой ежедневно давали вещество уролитин А, вторые получали плацебо.

Через месяц эксперимента были произведены анализы. Данные показали значительное снижение митохондриальных бляшек у добровольцев первой группы. Это означает улучшение метаболизма в организме человека. Также удалось зафиксировать увеличение мышечной выносливости.

Фото: Pexels

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