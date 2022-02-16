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Почему на самом деле нельзя долго носить одну и ту же маску: правила использования

Врач-терапевт Алексей Водовозов объяснил россиянам негативные последствия многоразового использования медицинской маски. В первую очередь она теряет защитные свойства, а значит, увеличивает риск заражения коронавирусом как самого себя, так и окружающих, отметил он.
Почему на самом деле нельзя долго носить одну и ту же маску: правила использования

По словам Водовозова, маска рассчитана на одноразовое использование продолжительностью не более двух часов или менее, если человек чихнул, кашлянул или намочил ее. В связи с этим ношение одного средства всю пандемию или хотя бы одну неделю спасет разве что от штрафов, но никак не от коронавируса.

Ни в коем случае нельзя стирать или обрабатывать антисептиком медицинские изделия, их можно только утилизировать. «В них используется статическое электричество. Нетканый слой в том числе сделан для того, чтобы за счет статического электричества просто отталкивать некоторые заряженные частицы. Если мы намочим такую маску, электростатические защитные свойства нетканого слоя теряются», — объяснил специалист.

Помимо всего прочего, во время продолжительного ношения в средстве индивидуальной защиты накапливаются бактерии, увеличивается риск дерматологических проблем, например сыпи, и прочее. Об этом пишет «Москва 24».

Фото: freepik.com

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