Почему на самом деле нельзя долго носить одну и ту же маску: правила использования
По словам Водовозова, маска рассчитана на одноразовое использование продолжительностью не более двух часов или менее, если человек чихнул, кашлянул или намочил ее. В связи с этим ношение одного средства всю пандемию или хотя бы одну неделю спасет разве что от штрафов, но никак не от коронавируса.
Ни в коем случае нельзя стирать или обрабатывать антисептиком медицинские изделия, их можно только утилизировать. «В них используется статическое электричество. Нетканый слой в том числе сделан для того, чтобы за счет статического электричества просто отталкивать некоторые заряженные частицы. Если мы намочим такую маску, электростатические защитные свойства нетканого слоя теряются», — объяснил специалист.
Помимо всего прочего, во время продолжительного ношения в средстве индивидуальной защиты накапливаются бактерии, увеличивается риск дерматологических проблем, например сыпи, и прочее. Об этом пишет «Москва 24».
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