Почему мужчины «умирают» при температуре и тяжелее женщин переносят недомогание
По словам специалиста, женский организм по природе наиболее вынослив и терпелив к боли, недомоганиям. Причины такого явления заключаются в наилучшей гормональной защите, которая возникла в связи с детородной функцией.
«Считается, что мужчины несколько преувеличивают тяжесть своего состояния, когда болеют. Часто это даже становится предметом легкого подтрунивания над сильным полом. Это объясняют тем, что женщины по природе более выносливы и более терпимо переносят боль и недомогания. Отчасти так и есть», — сообщил Андрей Тяжельников.
Также иммунитет женщины более активно борется с различными патогенными микроорганизмами, что позволяет легче переносить вирусные заболевания и, соответственно, температуру, отметил эксперт.
Мужчинам необходимо следить за своим здоровьем и не отказываться от профилактических мер, чтобы не допустить осложнений. Кроме того, важно отказаться от вредных привычек, пишет «РИА Новости».
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