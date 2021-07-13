Почему молодежь тяжелее переносит вакцинацию против COVID-19 и как облегчить реакцию

«Люди за 70, за 80 лет вообще не чувствуют введения этой вакцины: у них, как правило, не бывает ни температуры, ни ОРВИ-подобных состояний, ни других реакций», — рассказал Болибок агентству «ФАН». По его словам, повышение температуры, появление подкожных инфильтратов или болезненных состояний считаются нормой после прививки, хотя их называют нежелательными реакциями.

«Мы видим, что пожилые люди очень хорошо переносят вакцинацию — лучше, чем молодые. У них ответ на вакцинацию — на любую, не только от коронавирусной инфекции — всегда менее выражен, чем у молодых людей», — подтвердила, что молодые и пожилые люди по-разному переносят вакцинацию главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.