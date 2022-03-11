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Почему колет сердце? Названа причина боли в груди у молодых людей

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев назвал причины покалывания в области сердца у молодых людей. В большинстве случаев дискомфорт вызван межреберной невралгией, а именно защемлением межреберных нервов.
Почему колет сердце? Названа причина боли в груди у молодых людей

Межреберная невралгия особенно свойственна женщинам, поскольку до своего пубертата они защищены гормонами и ишемическая болезнь сердца встречается крайне редко, отметил специалист.

Однако в некоторых случаях такие ощущения в груди требуют срочного обращения к врачу. Очень внимательно к любым болям в области сердца стоит относиться людям в пожилом возрасте. По словам Конева, сжимающий характер носят тахикардические боли, которые наиболее опасны и требуют медицинского вмешательства. В таком случае часто возникает ощущение скованности в груди, пишет URA.RU.

«Если боли в молодом возрасте колющего характера, то, скорее всего, это не кардиогенные боли. А вот боли даже колющего характера в пожилом и старческом возрасте могут быть и кардиогенными. Тут возраст как один из критериев дифференциального диагноза этих болей», — заключил Юрий Конев.

Фото: freepik.com

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