Почему колет сердце? Названа причина боли в груди у молодых людей

Межреберная невралгия особенно свойственна женщинам, поскольку до своего пубертата они защищены гормонами и ишемическая болезнь сердца встречается крайне редко, отметил специалист.

Однако в некоторых случаях такие ощущения в груди требуют срочного обращения к врачу. Очень внимательно к любым болям в области сердца стоит относиться людям в пожилом возрасте. По словам Конева, сжимающий характер носят тахикардические боли, которые наиболее опасны и требуют медицинского вмешательства. В таком случае часто возникает ощущение скованности в груди, пишет URA.RU.