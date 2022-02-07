Почему кофе и чай мешают быстрому восстановлению после коронавируса, рассказала диетолог

Калина — ягода, которую любят не все, потому что у нее специфический запах. Но этот минус перекрывается списком из положительных качеств. Калина по содержанию аскорбиновой кислоты превосходит цитрусовые плоды в 2 раза, а по концентрации железа приравнивается к чернике и шиповнику. Калорийность ягоды очень низкая — 26 килокалорий на 100 граммов. А еще она выводит лишнюю жидкость, токсины и шлаки. Просто растолките ягоды и залейте кипятком.

Экзотический вариант — это напиток с куркумой. Добавьте специю в чай или приготовьте «золотой напиток». Он делается на коровьем или растительном молоке. Добавьте туда щепотку куркумы, молотый имбирь, немного кардамона и растворите чайную ложку меда. Такой напиток не только согревает, но и насыщает организм витаминами, что укрепляет иммунитет.