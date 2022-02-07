Почему кофе и чай мешают быстрому восстановлению после коронавируса, рассказала диетолог
В беседе с радио «Спутник» диетолог Анжелика Дюваль пояснила, что базовый напиток, который поможет восстановиться обезвоженному и ослабленному болезнью организму, — простая вода. Но есть и список «запретных» напитков, в который попали попали газировка и пакетированные соки. Также на время реабилитации стоит воздержаться от крепкого черного чая и тем более от кофе. Альтернативой им станет зеленый чай — можно с добавлением фруктов или ягод.
«Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовые ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной», — пояснила Дюваль.
Также прекрасным вариантом станет классика — зеленый чай с медом и лимоном. Важно помнить, что вода должна быть теплой, а не кипятком, потому что в случае последнего, полезные свойства лимона и меда попросту исчезнут из-за высокой температуры. А если захочется чего-то новенького, то вместо лимона добавьте лайм. Ваш напиток приобретет совсем другие нотки цитруса. Другим лечебным напитком станет настой с липой и малиной. Возьмите листья и цветы липы, туда же можно добавить сушеные ягоды малины. Залейте кипятком и дайте настояться минут 7-10. При этом добавлять в напиток можно и спелые плоды или варенье.
Калина — ягода, которую любят не все, потому что у нее специфический запах. Но этот минус перекрывается списком из положительных качеств. Калина по содержанию аскорбиновой кислоты превосходит цитрусовые плоды в 2 раза, а по концентрации железа приравнивается к чернике и шиповнику. Калорийность ягоды очень низкая — 26 килокалорий на 100 граммов. А еще она выводит лишнюю жидкость, токсины и шлаки. Просто растолките ягоды и залейте кипятком.
Экзотический вариант — это напиток с куркумой. Добавьте специю в чай или приготовьте «золотой напиток». Он делается на коровьем или растительном молоке. Добавьте туда щепотку куркумы, молотый имбирь, немного кардамона и растворите чайную ложку меда. Такой напиток не только согревает, но и насыщает организм витаминами, что укрепляет иммунитет.
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