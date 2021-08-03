Почему исчезли грипп и другие вирусные заболевания в период пандемии COVID-19
По данным Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США, случаи заражения гриппом среди американцев встречались на 98% реже, а смертность сократилась практически в 30 раз. Что касается России, по информации НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава, в эпидемиологический сезон 2020-2021 годов были зафиксированы только единичные случаи заражения этой инфекцией. Об этом сообщают «РИА Новости».
Кроме того, в 2020 году в России снизилось количество заражений всеми управляемыми инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре: «Наиболее выраженное снижение показателей заболеваемости наблюдалось по инфекциям, управляемыми средствами специфической профилактики: коклюшем — в 2,4 раза, корью — в 3,7 раза, краснухой — в 14,3 раза, эпидемическим паротитом — в 2,3 раза, менингококковой инфекцией — в 2,2 раза, ветряной оспой — на 40,3%, острым гепатитом В — на 38,5%, клещевым вирусным энцефалитом — на 44,5%».
По мнению специалистов, меры предосторожности, направленные на защиту от коронавируса, вроде социальной дистанции, масок, перчаток и дезинфекции рук, в большей степени были эффективнее против сезонных инфекций. «Мы находились на самоизоляции, работали дистанционно. Плюс люди стали больше следить за чистотой рук. А мы знаем, что для большинства инфекций главные входные ворота — слизистая. Вообще механизмы реализации любой воздушно-капельной инфекции — будь то ковид, корь или коклюш — однозначные. Поэтому маски, перчатки, санитайзеры не могли не повлиять на ситуацию», — сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Специалист также отметил снижение случаев заболеваний не только респираторными инфекциями, но и вирусными диареями — например, ротавирусной и норовирусной инфекциями. По его словам, чтобы побежденные сейчас вирусы не взяли реванш, важно в сезон простуд вовремя вакцинироваться, носить маски, использовать санитайзеры и чаще мыть руки.
Фото: freepik.com
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