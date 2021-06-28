Почему индийский «дельта-штамм» так опасен для молодых и в чем его особенности

По словам главврача Коммунарки, в реанимациях и на искусственной вентиляции легких нет привитых пациентов. Из 12% вакцинированных россиян только 0,5% заболели COVID, но в легкой форме.

«Штамм "Дельта" обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией», — рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Новый вирус наиболее коварен, он вдвое быстрее старого уханьского, буквально витает в воздухе и доводит пациента с момента заражения до реанимации за несколько дней. Но многие жители России до сих пор скептически относятся к вакцинации и распространяют различные слухи.