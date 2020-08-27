Почему долгий дневной сон может быть опасен для здоровья

Оказалось, что дневной сон продолжительностью более 1 часа приводит к повышению риска преждевременной кончины от любых причин на 30% и от сердечно-сосудистых заболеваний – на 34%. Однако один нюанс: надо принимать во внимание и то, сколько вы находитесь в объятиях Морфея ночью – опасности подвержены только те, кто не бодрствует в общей сложности более 6 часов в сутки. Кроме того, ученые отметили, что наибольшей опасности в данном случае подвержены женщины: у них вероятность смерти от долгого дневного сна выше на 22%, чем у мужчин, а также у людей зрелого возраста, для которых риск возрастает на 17%. В то же время, краткосрочная дремота до 60 минут совершенно безопасна. Более того, по мнению экспертов, это даже полезно и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто регулярно не высыпается ночью.

Фото: pixabay

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