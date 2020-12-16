Почему диабет II типа, начавшийся в молодости, особенно опасен для здоровья

Также ученые напомнили, что чем дольше человек живет с данным заболеванием, тем больше риск развития сопутствующих проблем со здоровьем, потому, чем позднее оно даст о себе знать, тем лучше. По словам экспертов, за каждый прожитый без диабета год риск заболевания кровеносных сосудов снижается на 3-5%. При этом, стоит отметить, что в целом обычно с комплексом заболеваний и осложнений сталкиваются именно пожилые люди, но в случае с этим эндокринным недугом тенденция противоположная, так что, чем позже вы столкнетесь с ним, тем лучше.

Фото: pexels

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