Почему диабет II типа, начавшийся в молодости, особенно опасен для здоровья
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на результаты анализа, опубликованные в журнале Diabetologia, выявлена четкая закономерность: чем в более раннем возрасте у человека проявляется диабет II типа, тем выше риск развития осложнений в виде инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний и других системных недугов, ведущих к преждевременной смерти.
Также ученые напомнили, что чем дольше человек живет с данным заболеванием, тем больше риск развития сопутствующих проблем со здоровьем, потому, чем позднее оно даст о себе знать, тем лучше. По словам экспертов, за каждый прожитый без диабета год риск заболевания кровеносных сосудов снижается на 3-5%. При этом, стоит отметить, что в целом обычно с комплексом заболеваний и осложнений сталкиваются именно пожилые люди, но в случае с этим эндокринным недугом тенденция противоположная, так что, чем позже вы столкнетесь с ним, тем лучше.
Фото: pexels
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