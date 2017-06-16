Статистически такая закономерность подтверждена. Найти ей более или менее внятное объяснение ученые пытались многократно.

Пока делом занимались гинекологи, эндокринологи и неонатологи, количество версий и предположений множилось, но истина оставалась далека. А потом за дело взялся инженер цифровой визуализации Зэн Армстронг. Результаты его исследования опубликованы в Scientific American

Технарь подробно изучил шаблоны рождаемости в США и обнаружил, что утром каждого буднего дня наблюдается резкое увеличение рождаемости около 8-ми часов утра. Тогда он разделил роды на три группы: естественные, стимулированные и операции Кесарева сечения. Вы уже догадываетесь, да? По каждой группе существует своя статистика. При наложении шаблонов создается обобщенная статистика, которая показывает, что реже всего дети рождаются ночью, утром происходит резкое увеличение рождаемости, а днем она снова снижается. А вот если статистику в каждой группе анализировать отдельно, то получается, что для естественных родов вообще нет общей нормы и правил. Дети, которым не «помогли», приходят в этот мир, когда им заблагорассудится. Если рассматривать ситуации, когда родовую деятельность пришлось стимулировать, то погрешность в графике «пика суточной рождаемости» определяется промежутком времени между началом стимуляции и моментом рождения ребенка. Медики рассчитывают время так, чтобы ребенок по возможности появился на свет во время рабочего дня, когда все необходимые сотрудники больницы на месте. Но некоторые роженицы и новорожденные не учитывают потребностей медперсонала. Ну, а на роды с помощью очень сильно влияет расписание работы медицинского учреждения и утвержденный план операций. Вот и все.