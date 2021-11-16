Почему болеющие коронавирусом могут внезапно умереть во сне

Коронавирусная инфекция снижает сатурацию, то есть уровень кислорода, а если у человека еще страдает апноэ (внезапными остановками дыхания), это весьма тревожное сочетание обстоятельств, отметил специалист.

Американские ученые сопоставили тяжесть COVID-19 у людей с нарушениями дыхания во сне с теми, у кого таких проблем нет. Они также учитывали наличие вредных привычек и различных заболеваний: ожирения, рака, проблем с сердцем, сосудами, лёгкими. Исследование проводилось среди 5400 пациентов медицинского центра Кливленда.

В результате оказалось, что среди «положительных зараженных» больше людей с апноэ, чем без, среди незараженных — люди с апноэ в меньшинстве. Кроме того, выяснилось, если «бездыханный» сон длится до 12,8% от общего времени сна, то это увеличивает риск госпитализации и смерти от ковида на 31%. Об этом сообщает Life.

«При синдроме обструктивного апноэ сна люди умирают от остановки сердца, потому что нарушается кровоснабжение именно сердца, и оно не выдерживает. Риск внезапной сердечной смерти повышается», — заявил Вячеслав Овечкин.

В лечении апноэ используют тот же метод, что и при коронавирусной пневмонии — неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Применяется устройство СИПАП-аппарат — это компрессор, который через маску постоянно подаёт в лёгкие воздух под определённым давлением, добавил специалист.