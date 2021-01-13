По какому признаку можно самостоятельно определить дефицит витамина В

Специалисты подчеркивают, что, как правило, дефицит В12 развивается крайне медленно, и шуму в ушах обычно предшествуют такие необычные симптомы, как нарушение зрения и нервный тик, усиливается тревожность и развиваются стрессовые состояния. При появлении подобных тревожных звоночков очень важно не откладывать посещение врача и сдачу анализов, чтобы скорректировать авитаминоз.

Фото: depositphotos

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