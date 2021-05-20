По каким внешним признакам можно определить опасную болезнь печени

В первую очередь насторожить должны синяки, если они проявляются даже от незначительных повреждений, а процесс их заживления заметно затягивается. "Ухудшается состояние печени и производство белков, которые помогают крови свертываться, прекращается, в результате у человека может быть обильное кровотечение", – сообщается в издании.

Кожный зуд, чувство сильной усталости, отеки конечностей и особенно пожелтение склер, тоже считаются признаками жировой болезни печени. Кроме того, человека могут беспокоить тошнота, потеря аппетита и веса.

Напомним, данный недуг поддается лечению, особенно велики шансы выздоровления благодаря ранней диагностике, поэтому при наличии данных симптомов незамедлительно обращайтесь ко врачу.