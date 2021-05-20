По каким внешним признакам можно определить опасную болезнь печени
Жировая болезнь печени способна долго себя не проявлять, но важно вовремя обнаружить недуг, потому что существует риск развития опасных для жизни патологий, таких как цирроз. О перебоях в работе печени свидетельствуют характерные внешние изменения на теле, сообщает Express.
В первую очередь насторожить должны синяки, если они проявляются даже от незначительных повреждений, а процесс их заживления заметно затягивается. "Ухудшается состояние печени и производство белков, которые помогают крови свертываться, прекращается, в результате у человека может быть обильное кровотечение", – сообщается в издании.
Кожный зуд, чувство сильной усталости, отеки конечностей и особенно пожелтение склер, тоже считаются признаками жировой болезни печени. Кроме того, человека могут беспокоить тошнота, потеря аппетита и веса.
Напомним, данный недуг поддается лечению, особенно велики шансы выздоровления благодаря ранней диагностике, поэтому при наличии данных симптомов незамедлительно обращайтесь ко врачу.
Фото: freepik.com
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