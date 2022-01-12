По каким симптомам на коже выявляется дефицит витамина В12

В первую очередь наличие синяков свидетельствует о дефиците витамина В12, который участвует во многих важных процессах организма. Он участвует в регенерации тканей, нормализует кровяное давление, укрепляет иммунитет, устраняет проблемы со сном, снижает стресс, полезен для репродуктивной системы и прочее. Также синяки на теле появляются в результате нехватки витамина С и витамина К, отметила специалист.

Как сообщили Health.Clevelandclinic, синяки обычно исчезают спустя одну или две недели, а за это время меняют свой цвет. Однако в ряде случаев необходимо обратиться к врачу. Например, если через 7 дней незаметны никакие улучшения или синяк появился на месте, где сложно получить травму, когда он возникает на том же месте или имеет большие размеры и ничем не спровоцирован.