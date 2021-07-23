По каким симптомам можно самостоятельно распознать наличие кист яичников

Киста яичника обычно вызывает симптомы только в том случае, если она расщепляется (разрывается), очень велика или блокирует кровоснабжение яичников, сообщается в медицинском интернет-издании «Медик Форум». При данных нарушениях могут проявиться следующие неприятности:

Боль в области таза -—она может варьироваться от тупого, тяжелого ощущения до внезапной, сильной и острой боли;

Боль во время полового акта;

Трудности с опорожнением кишечника;

Частые позывы к мочеиспусканию;

Обильные месячные, нерегулярные месячные или другие изменения менструации;

Вздутие живота и опухший живот;

Трудности с беременностью — хотя кисты яичников обычно не влияют на фертильность.

Если вы подозреваете, что у вас кисты яичников, обратитесь к врачу и пройдите медицинское обследование, чтобы исключить риски для здоровья и не допустить развития серьезных заболеваний.