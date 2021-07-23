По каким симптомам можно самостоятельно распознать наличие кист яичников
Кисты яичников считаются довольно-таки распространенной патологией, которой страдает порядка 10% женщин репродуктивного возраста. Между тем многие представительницы прекрасного пола не подозревают о наличии кист, так как далеко не всегда они вызывают дискомфорт. В большинстве своем образования незаметно возникают и также проходят с началом нового цикла. Однако некоторые виды кист требуют срочного лечения.
Киста яичника обычно вызывает симптомы только в том случае, если она расщепляется (разрывается), очень велика или блокирует кровоснабжение яичников, сообщается в медицинском интернет-издании «Медик Форум». При данных нарушениях могут проявиться следующие неприятности:
- Боль в области таза -—она может варьироваться от тупого, тяжелого ощущения до внезапной, сильной и острой боли;
- Боль во время полового акта;
- Трудности с опорожнением кишечника;
- Частые позывы к мочеиспусканию;
- Обильные месячные, нерегулярные месячные или другие изменения менструации;
- Вздутие живота и опухший живот;
- Трудности с беременностью — хотя кисты яичников обычно не влияют на фертильность.
Если вы подозреваете, что у вас кисты яичников, обратитесь к врачу и пройдите медицинское обследование, чтобы исключить риски для здоровья и не допустить развития серьезных заболеваний.
Фото: freepik.com
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