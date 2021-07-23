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По каким симптомам можно самостоятельно распознать наличие кист яичников

Кисты яичников считаются довольно-таки распространенной патологией, которой страдает порядка 10% женщин репродуктивного возраста. Между тем многие представительницы прекрасного пола не подозревают о наличии кист, так как далеко не всегда они вызывают дискомфорт. В большинстве своем образования незаметно возникают и также проходят с началом нового цикла. Однако некоторые виды кист требуют срочного лечения.
По каким симптомам можно самостоятельно распознать наличие кист яичников

Киста яичника обычно вызывает симптомы только в том случае, если она расщепляется (разрывается), очень велика или блокирует кровоснабжение яичников, сообщается в медицинском интернет-издании «Медик Форум». При данных нарушениях могут проявиться следующие неприятности:

  • Боль в области таза -—она может варьироваться от тупого, тяжелого ощущения до внезапной, сильной и острой боли;
  • Боль во время полового акта;
  • Трудности с опорожнением кишечника;
  • Частые позывы к мочеиспусканию;
  • Обильные месячные, нерегулярные месячные или другие изменения менструации;
  • Вздутие живота и опухший живот;
  • Трудности с беременностью — хотя кисты яичников обычно не влияют на фертильность.

Если вы подозреваете, что у вас кисты яичников, обратитесь к врачу и пройдите медицинское обследование, чтобы исключить риски для здоровья и не допустить развития серьезных заболеваний.

Фото: freepik.com

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