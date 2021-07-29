По каким симптомам можно распознать блефарит — распространенное заболевание глаз

Заболевание считается трудно излечимым, так как полностью не исчезает, а прерывается бессимптомными периодами, а спустя время снова возвращается. Самыми частыми проявлениями блефарита считаются следующие симптомы, ощутимые в глазах: зуд, покраснение, слипшиеся после сна веки, которые трудно открываются, а также твердые или жирные ресницы.

«Это состояние возникает, когда мейбомиевые железы век блокируются или повреждаются и перестают вырабатывать важные масла, которые помогают слезам эффективно увлажнять глаза. Этот сухой глаз может привести к воспалению век, что, в свою очередь, может вызвать образование корки вокруг век, за которым следуют зуд и жжение. Важно отметить, что это не опасное для зрения состояние, но оно может быть очень неудобным, некрасивым и вызывать некоторые проблемы со зрением», — сообщила доктор Сьюзан Сарангапани, хирург-консультант OCL Vision.

При обнаружении данной симптоматики необходимо обратиться к специалисту, чтобы получить качественное лечение, которое, может, и не избавит от заболевания полностью, но снизит неприятные проявления.