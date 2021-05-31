По каким симптомам можно определить рак почек, и кто находится в зоне риска

До сих пор научно не доказаны причины возникновения рака почки, но стало известно, что определенные факторы повышают риск развития болезни и к ним относятся: пол — у мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин, принадлежность к негроидной расе, лишний вес, семейный анамнез болезни — особенно у братьев и сестер, заболевания почек, курение — риск увеличивается в 2 раза, воздействие химикатов. Конечно, наличие этих факторов не означает скорую болезнь, а только предупреждают быть более внимательными к своему здоровью.

Поскольку врачи не знают причин возникновения рака почек, неизвестно, как предотвратить это заболевание. Тем не менее вы можете предпринимать определенные шаги, например, вести здоровый образ жизни, отказаться от курения или поддерживать нормальный вес.