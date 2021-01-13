По каким признакам можно понять, что вы бессимптомно переболели коронавирусом
Как сообщает издание «Медик форум» со ссылкой на британский портал Express, самый надежный способ выяснить это – сдать тест на антитела, однако существуют и косвенные признаки, которые могут у вас проявиться во время активной фазы заболевания. «Возможные симптомы коронавируса обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и снижение физического тонуса, головные боли, ноющие мышцы или суставы», – сообщил Дэн Банстоун.
Также, возможно, вы испытываете ощущение, что «что-то не совсем так», то есть тело начинает функционировать иначе, но вы не понимаете, что изменилось. Порой вы можете списать подобное состояние на банальное переутомление. Вы можете ощущать снижение физического тонуса, головную боль и повышенную усталость. Если вы чувствуете нечто подобное, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, если помните, что у вас подобное состояние сохранялось на протяжении определенного времени, но уже прошло, сдайте анализ на антитела.
Фото: pixabay
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