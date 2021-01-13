По каким признакам можно понять, что вы бессимптомно переболели коронавирусом

Также, возможно, вы испытываете ощущение, что «что-то не совсем так», то есть тело начинает функционировать иначе, но вы не понимаете, что изменилось. Порой вы можете списать подобное состояние на банальное переутомление. Вы можете ощущать снижение физического тонуса, головную боль и повышенную усталость. Если вы чувствуете нечто подобное, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, если помните, что у вас подобное состояние сохранялось на протяжении определенного времени, но уже прошло, сдайте анализ на антитела.

Фото: pixabay

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