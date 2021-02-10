По каким причинам чаще всего возникают боли в правом и левом боку
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», специалисты отмечают, что многие внутренние органы человека расположены именно на уровне боков, потому, если у вас возникли неприятные ощущения в этой области, которые долгое время не проходят, лучше не ждать, когда само пройдет, а обратиться к врачу-терапевту для назначения анализов и постановки диагноза. Судите сами, боль с обеих сторон тела может «намекать» на поражение почек. Если неприятные ощущения сконцентрированы слева, это может указывать на заболевания таких органов, как селезенка, кишечник и надпочечники. Если они возникли справа, возможно, у вас сбоит поджелудочная железа, печень, желчный пузырь или мочевыводящие пути.
Кроме того, специалисты отмечают, что помимо проблем с внутренними органами боль в любом боку может вызвать защемление нерва, грыжа межпозвонкового диска, из-за которой неприятные ощущения могут распространиться в любую часть тела, киста яичников, камни в почках, пиелонефрит, излишнее напряжение в мышцах и метеоризм.
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Фото: depositphotos
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