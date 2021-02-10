По каким причинам чаще всего возникают боли в правом и левом боку

Кроме того, специалисты отмечают, что помимо проблем с внутренними органами боль в любом боку может вызвать защемление нерва, грыжа межпозвонкового диска, из-за которой неприятные ощущения могут распространиться в любую часть тела, киста яичников, камни в почках, пиелонефрит, излишнее напряжение в мышцах и метеоризм.

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