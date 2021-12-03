Читать по рукам: симптомы, указывающие на развитие рака легких

Ежегодно рак легких диагностируют у 40 000 человек по всему миру, а большинство из них — курильщики. Наиболее распространенная форма болезни сосредоточивается в дыхательных путях, а проявляется одышкой, хрипотой, постоянным кашлем с кровью или мокротой.

Обнаружить онкологию на более ранних стадиях возможно, если обращать внимание на ощущения в конечностях. Когда опухоль расположена в верхней части легкого, она оказывает давление на нервы и сосуды, ведущие к конечностям. В связи с чем появляется боль, слабость и постоянное покалывание в руках и плечах. Также могут распухать кончики пальцев рук, что вызывает недостаток кислорода, и возникать отеки, они чаще всего локализируются у лица из-за плохого притока крови.

Среди прочих симптомов в Mirror отметили следующие проявления: продолжительный и усиливающийся кашель, частые инфекции грудной клетки, боли при дыхании и кашле, хроническая усталость и недостаток энергии, потеря аппетита или веса.