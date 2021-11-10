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По каким изменениям языка можно определить дефицит важного витамина
Британский диетолог Хелен Уест рассказала, что изменения формы и цвета языка может свидетельствовать о нехватки в организме важного компонента. Речь идет витамине В12, сложность выработки которого в том, что он не формируется естественным путем.
Поскольку В12 не вырабатывается самостоятельно, необходимо поддерживать его уровень с помощью правильно составленного рациона. Об этом специалист сообщила в беседе с Daily Express.
Дефицит витамина отражается на языке. Помимо изменения его формы и цвета, возможно возникновение болезненных ощущений. Внешне он кажется опухшим и более красным , чем ранее.
«К сожалению, симптомы дефицита витамина B12 могут проявиться годами, и диагностика может быть сложной», — заключила специалист.
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