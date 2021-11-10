По каким изменениям языка можно определить дефицит важного витамина

Поскольку В12 не вырабатывается самостоятельно, необходимо поддерживать его уровень с помощью правильно составленного рациона. Об этом специалист сообщила в беседе с Daily Express.

Дефицит витамина отражается на языке. Помимо изменения его формы и цвета, возможно возникновение болезненных ощущений. Внешне он кажется опухшим и более красным , чем ранее.

«К сожалению, симптомы дефицита витамина B12 могут проявиться годами, и диагностика может быть сложной», — заключила специалист.