По каким изменениям во внешности можно определить гормональный сбой и что его вызывает

«У пациента усталая походка, он еле волочит ноги, еле приподнимает веки. Есть отечность, пастозность лица. Кожа бледная и очень сухая, отекшие пальцы рук. Тургор кожи снижен, то есть если взять кожу на обратной стороне ладони в щипок, то она не расправляется в течение пяти секунд, как должно быть. Пациент жалуется на отсутствие сил, что волосы сыпятся чуть ли не клоками, мучают запоры», — описала врач признаки гипофункции щитовидной железы.

Если человек обнаружил, что шея стала толстой, необходимо пройти ряд обследований, чтобы исключить зоб или опухоль щитовидной железы. Кроме того, определить синдром Кушинга тоже можно по внешним признакам. В 90% случаев о данном диагнозе говорят изменения в теле, вроде лунообразного, округлого и одутловатого лица, стрий на животе, изменений туловища: жир перераспределяется в верхнюю часть тела, и нижняя часть тела становится меньше по объемам.

Такие признаки, как склонность пациента к худобе, вялость, отсутствие сил, тяга к соленому и коричневая окантовка губ, могут указывать на высокую вероятность надпочечниковой недостаточности. Тогда сухость во рту, постоянная жажда, частное мочеиспускание и непереносимость голода, потливость, повышенный аппетит и прибавка в весе считаются признаками инсулинорезистентности и сахарного диабета.

«Снижение гормона эстрогена может наблюдаться при чрезмерном похудении, появляется сухая морщинистая кожа, стремительно теряющая эластичность. Женщина может жаловаться на сухость слизистых, снижение либидо, подавленное настроение. Это может быть естественный процесс, связанный с возрастом, а может быть и преждевременный у молодых женщин — в результате снижения функции половых желез», — говорит Элина Шарифуллина о признаках менопаузы, климакса и яичниковой недостаточности.