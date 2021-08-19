По каким 6 внешним изменениям можно определить, что у вас сахарный диабет

Сахарный диабет подразделяется на 1 и 2 типы. Первый тип появляется из-за атаки иммунной системы, которая разрушает производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы. Это может передаваться на генетическом уровне и появляться под действием факторов окружающей среды, включая вирусные инфекции. Тогда как 2 тип — наиболее распространенная форма сахарного диабета, вызываемая в том числе неправильным образом жизни: избыточный вес и недостаток физической активности повышают его риск. Обычно он начинается с инсулинорезистентности — состояния, при котором мышцы, печень и жировые клетки плохо используют инсулин.