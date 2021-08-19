По каким 6 внешним изменениям можно определить, что у вас сахарный диабет
Сахарный диабет подразделяется на 1 и 2 типы. Первый тип появляется из-за атаки иммунной системы, которая разрушает производящие инсулин бета-клетки поджелудочной железы. Это может передаваться на генетическом уровне и появляться под действием факторов окружающей среды, включая вирусные инфекции. Тогда как 2 тип — наиболее распространенная форма сахарного диабета, вызываемая в том числе неправильным образом жизни: избыточный вес и недостаток физической активности повышают его риск. Обычно он начинается с инсулинорезистентности — состояния, при котором мышцы, печень и жировые клетки плохо используют инсулин.
Болезнь редко себя проявляет до того, как не дойдет до критической отметки. Поэтому важно не только регулярно наблюдаться у врача и сдавать анализы, но и следить за определенными признаками. По мнению ученых, скачки сахара можно отследить с помощью наблюдений за кожей. В данном случае возможны 6 внешних изменений.
- Часто при диабете в первую очередь появляются надутые волдыри с жидкостью внутри.
- Желтые, красные, коричневые пятна. Поначалу похоже на прыщ, но позднее превращается в участок твердой, опухшей кожи, которая доставляет дискомфорт в виде блеска, зуда и боли при касании.
- Потемнение кожи в области шеи, подмышек и паховой зоне — предупреждающий знак избытка инсулина в крови и черного акантоза, часто наблюдаемого у людей с предиабетом.
- Появляются желтоватые образования (ксантелазмы) вокруг глаз, образуемых из-за повышения уровня ЛПНП (плохого) холестерина или других жиров в крови, свойственного диабетикам.
- Длительный повышенный уровень сахара в крови способствует нарушению кровообращения и повреждению нервов — это затрудняет заживление разнообразных повреждений кожи: ран и ссадин на теле и особенно на ногах.
- Окаменение кожи на кончиках пальцев вследствие ее затвердения или утолщения. В редких случаях подобным образом грубеет кожа на коленях, лодыжках или локтях.
Фото: freepik.com
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