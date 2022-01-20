По глазам вижу, долго жить будешь: ученые научились определять риск смерти по сетчатке

В исследовании была использована огромная база данных: 80 169 изображений глазного дна, полученных ранее от 46 969 взрослых в возрасте от 40 до 69 лет. После использования алгоритма оказалось, что он определяет возраст человека с погрешностью в 3 года. При этом разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался ассоциирован со смертью.

Ученые пришли к выводу, что большая разница в возрасте повышает риск смерти примерно на 50 процентов, каждый год разрыва увеличивает риск летального исхода на 2-3 процента. Авторы работы Чжуотин Чжу провинции Гуандун и его коллеги предполагают, что разрыв между двумя показателями можно использовать в диагностических целях.