Пневмония и не только: эксперты предупредили об опасных последствиях гриппа

Для организма опасны именно осложнения гриппа. Зачастую они проявляют себя, когда человек и думать забыл о недомогании. Многие и вовсе переносят ОРВИ «на ногах», скупая пачками средства из рекламных роликов в аптеке. Упустив опасные симптомы, могут начаться проблемы в функционировании сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма, напоминает Роспотребнадзор.

Наиболее опасное и частое осложнение гриппа – пневмония. Она может развиться как сразу, так и на фоне бактериальной инфекции. Еще одна поджидающая организм заболевшего опасность: острый респираторный дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. Среди других смертельно опасных осложнений: отит, синусит, гломерулонефрит, гнойный менингит, сепсис. Все они способны привести к летальному исходу. В зоне повышенного риска маленькие дети и люди старше 60 лет.

Врачи не устают напоминать, что единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. И делать прививку нужно с сентября по ноябрь. А также не забывать о гигиене в моменты распространения вирусной инфекции. А это значит носить марлевую повязку в местах скопления людей, мыть руки, не контактировать с заболевшими. В случае подозрения на вирусную инфекцию обратиться к врачу нужно в течение 48 часов, не позже.