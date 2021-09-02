Плохой сон и другие неочевидные недомогания, указывающие на заболевания почек

Сухость и зуд кожи может свидетельствовать о нарушениях в работе почек, а именно случаях, когда они перестают обеспечивать надлежащий баланс минералов и питательных веществ в крови. Также из-за дисбаланса жидкости и электролитов в организме могут возникать мышечные спазмы и судороги, которые связаны с повреждением нервов и проблемами кровотока либо с нехваткой кальция и фосфора в организме. Плохой аппетит и потеря веса — это тоже возможные симптомы почечной болезни.

Периорбитальный отек, который распространяется как на один, так и на два глаза, считается еще одним признаком патологии и объясняется утечкой с мочой большого количества белка. Плюс к этому дисфункция почек вызывает отечность ног, а иногда и рук. Как известно, почки производят мочу, потому нарушение работы органа затронет и мочевыделительную систему, возможно учащение позывов.

Для поддержания нормальной работоспособности почек врачи рекомендуют придерживаться нескольких правил. В первую очередь важен сбалансированный рацион, в состав которого входят цельнозерновые, свежие фрукты, овощи, бобовые, а отказаться следует от обработанной и острой пищи, алкоголя и не пить слишком много воды. Также надо поддерживать физическую активность и здоровый вес.