Пик пандемии коронавируса в России пройден — количество смертей и заражений неуклонно снижается

Эксперт пояснил, что столица оказалась эпицентром пандемии – именно здесь зафиксировано самое большое число зараженных, так что неудивительно, что и снижение летальных исходов здесь самое высокое. Также сыграло свою роль и то, что в Москве и области ответственнее всего подошли к вопросу соблюдения мер социального дистанцирования. А вот Северный Кавказ, Урал, Ставрополь, Карелия, Хабаровск, Иркутск, Чита, Алтай, Томск, Карачарово-Черкессия и Челябинск окажутся в числе регионов и городов, которые преодолеют пик смертельных исходов в числе последних.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 9 миллионов (9 098 643), общее количество смертей достигло 472 171 человека. В то же время излечились больше 4,5 миллионов человек. Что же касается России, за прошедшие сутки (по состоянию на 23 июня 2020 года) в стране выявлено 7425 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных приблизилось к 600 тысячам, умерли 8359 человек. Эти данные вывели Россию на 14 место среди всех стран по общему количеству смертей. На первом месте по-прежнему стоят США, за ними следуют Бразилия, Великобритания, Италия и Франция. Также в топ-10 попали Испания, Мексика, Индия, Иран, Бельгия.

Фото: pixabay

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