Певица Саша Project перенесла срочную операцию

«Саш, выздоравливай! Хватит уже болеть», «Привет, мисс Саша, что случилось? Мне очень жаль видеть тебя в постели», «Саша, выздоравливайте! Ничего страшного же? В поездке перегрели?», «Поправляйтесь и не болейте больше! Крепкого здоровья!!!», «Сашенька поправляйтесь!!! И прилетайте на Тенерифе снова, поправлять здоровье», «Вы нас больше не пугайте. А то кто петь будет! !! Выздоравливайте», — переживают фолловеры.

«Да нормально все ! Слава богу вовремя прооперировали», — ответила артистка, добавив, что «все страшное позади».

Певица готовится к выписке, которая назначена на понедельник.

Фото: instagram