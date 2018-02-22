Певица Саша Project перенесла срочную операцию
Сегодня популярная певица Саша Project напугала поклонников фотографией с больничной койки.
«Не пугайтесь ! Со мной все хорошо!!! Не большие проблемы по женски ! Прооперировали ! Теперь все в порядке! Спасибо всем за поддержку и любовь ! А ещё огромное спасибо хирургу 31гкб Ричарду Степановичу Карапетян за внимание, оперативность и заботу», — написала она.
«Саш, выздоравливай! Хватит уже болеть», «Привет, мисс Саша, что случилось? Мне очень жаль видеть тебя в постели», «Саша, выздоравливайте! Ничего страшного же? В поездке перегрели?», «Поправляйтесь и не болейте больше! Крепкого здоровья!!!», «Сашенька поправляйтесь!!! И прилетайте на Тенерифе снова, поправлять здоровье», «Вы нас больше не пугайте. А то кто петь будет! !! Выздоравливайте», — переживают фолловеры.
«Да нормально все ! Слава богу вовремя прооперировали», — ответила артистка, добавив, что «все страшное позади».
Певица готовится к выписке, которая назначена на понедельник.
Фото: instagram