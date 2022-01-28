Песков сообщил о большом количестве заболевших COVID-19 в администрации Кремля

Отвечая на вопрос о количестве заболевших в структуре, пресс-секретарь президента РФ признался, что их много. «Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. То есть эта взрывная заразность "омикрона", она себя демонстрирует во весь рост», — сказал Песков.

По его словам, делается все необходимое для того, чтобы люди меньше заражались, но панацеи нет. «Если вы привиты, вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания», — подчеркнул пресс-секретарь. На вопрос о наличии антиваксеров в администрации президента Дмитрий Песков ответил положительно, пошутив, что таких сотрудников «подвергают остракизму». Об этом пишет «ТАСС».

Напомним, что за сутки в России было выявлено 98 040 новых случаев заражения, 14 046 человек госпитализированы, а 673 скончались.