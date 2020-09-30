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Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака

Американец Тимоти Рэй Браун, считающийся первым в мире человеком, победившим ВИЧ, умер от рака, о его кончине сообщается на странице мужчины в Facebook, пишет The Associated Press.

Браун умер в 15.10 в среду, 30 сентября. Он скончался в своем доме в окружении семьи и близких ему людей. Как рассказал его партнер Тим Хеффген, Тимоти скончался после пяти месяцев борьбы с лейкемией. Он уточнил, что Браун был счастливым человеком, являлся пропагандистом профилактики ВИЧ , а также общался со многими больными.

В настоящее время известно лишь о двух случаях полного излечения от ВИЧ. Тимоти Рэй Браун был первым человеком, которому удалось победить это заболевание. Врачи диагностировали у него вирус иммунодефицита человека в 1995 году. Браун также известен как «Берлинский пациент». В 2007 году медики провели ему пересадку костного мозга для лечения лейкемии, что и помогло избавиться от ВИЧ. Однако в 2019 году у пациента произошел рецидив рака крови. В конце сентября 2020 года врачи диагностировали у Брауна рак последней стадии. При этом после трансплантации ВИЧ больше не проявлялся, однако в этом году онкология широко распространилась по всему телу.

Фото: Instagram/ @nytimes Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!