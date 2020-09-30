Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака
Браун умер в 15.10 в среду, 30 сентября. Он скончался в своем доме в окружении семьи и близких ему людей. Как рассказал его партнер Тим Хеффген, Тимоти скончался после пяти месяцев борьбы с лейкемией. Он уточнил, что Браун был счастливым человеком, являлся пропагандистом профилактики ВИЧ , а также общался со многими больными.
Timothy Ray Brown, who made history as “the Berlin patient,” the first person known to be cured of HIV infection, has died of cancer. He was 54. https://t.co/bS0A1ZKeFJ— The Associated Press (@AP) September 30, 2020
В настоящее время известно лишь о двух случаях полного излечения от ВИЧ. Тимоти Рэй Браун был первым человеком, которому удалось победить это заболевание. Врачи диагностировали у него вирус иммунодефицита человека в 1995 году. Браун также известен как «Берлинский пациент». В 2007 году медики провели ему пересадку костного мозга для лечения лейкемии, что и помогло избавиться от ВИЧ. Однако в 2019 году у пациента произошел рецидив рака крови. В конце сентября 2020 года врачи диагностировали у Брауна рак последней стадии. При этом после трансплантации ВИЧ больше не проявлялся, однако в этом году онкология широко распространилась по всему телу.
Фото: Instagram/ @nytimes Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!