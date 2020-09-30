Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от рака

В настоящее время известно лишь о двух случаях полного излечения от ВИЧ. Тимоти Рэй Браун был первым человеком, которому удалось победить это заболевание. Врачи диагностировали у него вирус иммунодефицита человека в 1995 году. Браун также известен как «Берлинский пациент». В 2007 году медики провели ему пересадку костного мозга для лечения лейкемии, что и помогло избавиться от ВИЧ. Однако в 2019 году у пациента произошел рецидив рака крови. В конце сентября 2020 года врачи диагностировали у Брауна рак последней стадии. При этом после трансплантации ВИЧ больше не проявлялся, однако в этом году онкология широко распространилась по всему телу.