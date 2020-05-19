Первые испытания вакцины против коронавируса на людях прошли успешно в Америке

Как передает онлайн-издание The Guardian, первый этап испытаний препарата начался в апреле 2020 года. В нем участвовала группа добровольцев, у которых в ходе испытаний после введения вакцины, в зависимости от дозы, количество антител либо превышало соответствующий показатель у тех, кто уже переболел коронавирусом, либо находилось на таком же уровне, как у них.

Эксперты оценили первую стадию испытаний как успешную и заявили, что на данном этапе вакцина проявила себя безопасной и не вызвавшей осложнений у подопытных. Финальное тестирование вакцины скоро начнется и планируется к завершению в июле 2020 года.