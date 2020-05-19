Первые испытания вакцины против коронавируса на людях прошли успешно в Америке
Как передает онлайн-издание The Guardian, первый этап испытаний препарата начался в апреле 2020 года. В нем участвовала группа добровольцев, у которых в ходе испытаний после введения вакцины, в зависимости от дозы, количество антител либо превышало соответствующий показатель у тех, кто уже переболел коронавирусом, либо находилось на таком же уровне, как у них.
Эксперты оценили первую стадию испытаний как успешную и заявили, что на данном этапе вакцина проявила себя безопасной и не вызвавшей осложнений у подопытных. Финальное тестирование вакцины скоро начнется и планируется к завершению в июле 2020 года.
Стоит отметить, что именно с разработкой эффективной вакцины связаны основные надежды и чаяния мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса. Испытания аналогичных препаратов в это же время проходят в Великобритании, однако они находятся на более ранней стадии. Однако пока не очень понятно, решит ли вакцинация главный вопрос: достаточно ли вакцинации для того, чтобы предотвратить заражение людей или хотя бы сильно ослабить вирус. По состоянию на 19 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к 5 миллионам (4 911 558 случаев), из них в России зафиксировано почти 300 000 заболевших (точнее, 299 941 человек). Из них за последние сутки – 9263 человека. При этом 76 130 зараженных уже выздоровели.
Фото: pexels
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